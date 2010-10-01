Присяжнюк: имеющегося запаса зерна достаточно для стабилизации цен на хлеб

Государство сформировало достаточный запас зерна для стабилизации цен на хлеб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Государство на сегодняшний день сформировало продовольственный запас», - сказал он, отметив, что в Аграрном фонде на сегодня имеется 1,4 млн. тонн зерна, в региональных фондах – 1,5 млн. тонн пшеницы, и около 600 тыс. тонн пшеницы находятся на складах производителей хлеба.

«Резерв по продовольственному зерну обеспечен. И государство на сегодняшний день готово к интервенциям», - подчеркнул министр.

По его словам, на сегодня Аграрный фонд ежемесячно выдает в виде интервенций 43 тыс. тонн муки для сдерживания роста цен.

Кроме того, Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что правительство предусмотрело компенсацию кредитов для хлебопеков в объеме 20 млн. грн.