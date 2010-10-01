Украина экспортировала 3,7 млн. тонн зерна

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2010 – июнь 2011) экспортировала 3,7 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Кроме того, по словам министра, в портах находится еще около 300 тыс. тонн зерна. «Экспорт идет нормальными темпами», – сказал министр, добавив, что запланированный объем в 12 млн. тонн в текущем маркетинговом году будет выполнен.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что правительство сегодня изучает ситуацию с экспортом зерна для того, чтобы не допустить угрозы продовольственной безопасности страны. При этом министр добавил, что у руководства страны есть понимание того, что для Украины очень важно остаться на внешних рынках зерна.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что правительство на следующей неделе намерено принять окончательное решение о необходимости применения ограничительных мер по экспорту зерна. Он подчеркнул, что до конца этой недели будут окончательно уточнены объемы зерна, которыми располагает Украина.

Ранее правительство Украины прогнозировало урожай зерна в 2010 году на уровне 40-42 млн. тонн против 46 млн. тонн в 2009 году. Экспорт зерна из Украины в текущем маркетинговом году ранее оценивался в 15-17 млн. тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) недавно снизило прогноз урожая зерна в Украине в 2010 году на 6,2 млн. тонн – до 38,75 млн. тонн, а прогноз экспорта – на 4,2 млн. тонн, до 15 млн. тонн.