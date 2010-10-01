Кабмин планирует начать форвардные закупки зерна

Правительство Украины планирует в текущем году начать форвардные закупки зерна урожая 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня мы обсуждали в правительстве вопрос относительно расчетов, чтобы начать еще в текущем году финансирование форварда урожая следующего года», – сказал министр.

Он сообщил, что уже дано поручение премьер-министру сделать соответствующие расчеты. По оценкам министра, объем форвардных закупок может составить 1,5-2 млн. тонн зерна.

По мнению Н.ПРИСЯЖНЮКА, форвардные закупки позволят направить деньги в агропромышленный комплекс страны, а также дадут возможность аграриям посеять озимые культуры и подкормить их.