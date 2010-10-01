МинАП: полученный урожай полностью обеспечивает внутренние потребности страны

Полученный в этом году урожай сельскохозяйственных культур полностью обеспечивает внутренние потребности страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в текущем году Украина собрала 10,3 млн. тонн продовольственной пшеницы при внутреннем потреблении 5 млн. тонн. Ячменя собрано 8,7 млн. тонн, тогда как для продовольственных целей используется около 200 тыс. тонн. Кукурузы собрано 10,6 млн. тонн при потреблении на продовольственные цели 150 тыс. тонн. Гречихи собрано 168 тыс. тонн при потреблении около 135-140 тыс. тонн.

Кроме того, овощей в Украине собрано 7,3 млн. тонн, тогда как внутреннее потребление составляет 5 млн. тонн. Картофеля прогнозируется собрать 18 млн. тонн при внутреннем потреблении 6 млн. тонн.

Н.ПРИСЯЖНЮК заверил, что полученного урожая абсолютно достаточно для обеспечения внутреннего потребления страны.