Кабмин обязал предприятия торговли товарами внедрить систему оплаты через терминалы

Кабинет министров Украины обязал субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют деятельность в сфере продажи товаров, общественного питания и услуг и используют регистраторы расчетных операций, до конца 2011 года осуществить переход на обязательный прием специальных платежных средств для осуществления расчетов за проданные товары и услуги.

Соответствующее постановление №878 от 29 сентября размещено на сайте правительства.

Согласно документу, терминалы для приема оплаты до 1 июля в 2011 г. должны ввести в действие субъекты ведения хозяйствования (кроме субъектов малого предпринимательства), работающие в населенных пунктах с численностью населения свыше 100 тыс. человек.

В населенных пунктах численностью населения от 25 до 100 тыс. человек терминалы должны быть введены в действие до 31 декабря 2011 г.

Субъекты малого предпринимательства, которые осуществляют хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения свыше 100 тыс. человек также должны ввести в действие терминалы до 31 декабря 2011 г.

Количество платежных терминалов должно составлять не менее 50% количества регистраторов расчетных операций, а в случае наличия одного регистратора расчетных операций субъект ведения хозяйства обязан обеспечить прием специальных платежных средств.

Документом освобождаются от обязательного приема специальных платежных средств для осуществления расчетов за проданные товары и услуги заведения общественного питания закрытого типа, которые обслуживают определенный контингент потребителей, в частности личный состав Вооруженных Сил и других воинских формирований, студентов, учеников и преподавателей высших, профессионально-технических, общеобразовательных учебных заведений, работников промышленных предприятий, предприятия торговли с торговой площадью до 20 кв. метров (кроме автозаправочных станций), а также субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения меньше чем 25 тыс. человек.