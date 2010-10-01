УАК оценивает потери производителей зерна в результате препятствования экспорту в 6 млрд. грн.

Президент Украинской аграрной конфедерации (УАК), председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Леонид КОЗАЧЕНКО оценивает потери производителей зерна из-за препятствования экспорту в 6 млрд. грн.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам Л.КОЗАЧЕНКО, в Украине в ручном режиме удерживаются низкие цены на внутреннем рынке зерна, запрещается экспорт, ограничивается получение финансовых ресурсов в нужном объеме.

По данным президента УАК, цена пшеницы на европейском рынке составляет 230-240 евро за тонну, в Украине же на внутреннем рынке за последние недели она повысилась с 1400 грн. до 1700-1800 грн. «Это бешеные если не убытки, то потери фермеров, они не могут такого допускать. Они уже дошли до такой степени поведения, что лучше не посеять, чем продать за половину (цены – УНИАН) это зерно. Поэтому у них сегодня нет средств, и, по нашим оценкам, это около 6 млрд. грн.», – сказал он.

Кроме того, просроченная задолженность фермеров перед банками составляет около 4 млрд. грн. Запрет экспорта – это еще большие потери для фермеров, подчеркнул Л.КОЗАЧЕНКО.

Кроме того, президент УАК констатирует завершение осенней посевной кампании: «Только в южных регионах до 15 октября еще можно сеять. На значительной территории Украины уже поздно сеять, поэтому даже если они будут посеяны, я не знаю, что случится – завтра разрешат экспортировать, поступят средства, срочно продадут, посеют… Говорить о том, что будет получен высокий урожай или оптимальный в следующем году, оснований нет».