Украина к 1 октября засеяла 5,4 млн га озимых

Украина по состоянию на 1 октября засеяла 5,4 млн га озимых культур, сообщил министр аграрной политики Николай Присяжнюк на пресс-конференции 1 октября.

По его словам, ежесуточно в стране под озимые засеивается 300 тыс. га.

"Те объемы, 8,4 млн га, которые запланированы на этот год, будут засеяны", - пообещал Н.Присяжнюк.

Минагрополитики ожидает, что в текущем году озимыми зерновыми будет засеяно почти 8,5 млн га, в том числе пшеницей – 6,76 млн га.

Украина под урожай 2010 года засеяла озимыми культурами, включая рапс, 10,1 млн га, что почти на 3% больше показателя 2008 года. В частности, посевы озимых зерновых увеличились на 3,7% – до 8,6 млн га. Под озимой пшеницей площади составляли почти 6,7 млн га (на 2,6% больше), ячменем – почти 1,6 млн га (на 25,4% больше).