Кабмин отложил вопрос об экспортных квотах на зерно – Цушко

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании не принял решение по вопросу о квотировании экспорта зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр экономики Василий ЦУШКО.

Он подчеркнул, что вопрос требует доработки и возможно будет вынесен на рассмотрение на следующее заседание Кабмина.

«Вопрос необходимо доработать и, возможно, мы вынесем его на следующее заседание», - сказал В.ЦУШКО.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что правительство на следующей неделе намерено принять окончательное решение о необходимости применения ограничительных мер по экспорту зерна. Он подчеркнул, что до конца этой недели будут окончательно уточнены объемы зерна, которыми располагает Украина.

Минагрополитики Украины снизило прогноз экспорта зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году на 8% - до 12,7 млн. тонн. По последним прогнозам Минагрополитики, урождай зерна в Украине в текущем году составит 38,6 млн. тонн.