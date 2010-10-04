В Винницкой обл. убрали почти 50% площадей под сахарной свеклой

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области убрали 49,8% площадей под сахарной свеклой, собрав 1241,352 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван Мовчан.

Сахарная свекла убрана сельхозпредприятиями Винницкой области с площади 237,929 тыс. га, или 49,8% от запланированных 76,178 тыс. га, урожайность составляет 327 ц/га.

Кроме того, аграрии области обмолотили посевы подсолнечника на площади 129,901 тыс. га, что составляет 79,3% от запланированных 163,74 тыс. га, средняя урожайность составляет 17,5 ц/га.

Аграрии намолотили 484,268 тыс. тонн кукурузы с 85,94 тыс. га посевов, или 45,3% от запланированных 189,562 тыс. га, средняя урожайность составляет 56,3 ц/га.

Также собрано 16,916 тыс. тонн гречки, 3,216 тыс. тонн проса и 74,039 тыс. тонн сои.

Как сообщал УНИАН, аграрии Винницкой области прогнозируют в 2010 году урожай зерновых на уровне 3 млн. тонн.

В 2010 году в Винницкой области сахарную свеклу будут перерабатывать 14 сахарных заводов, в сезоне 2010 года планируется произвести 321 тыс. тонн сахара.

В сезоне сахароварения 2009 года Винницкой области работало 9 сахарных заводов (квоту получили 11), которые выработали 205,139 тыс. тонн сахара.