Жители Лидиевки просят Януковича защитить их права

Жители села Лидиевка Доманевского района Николаевской области обращаются к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой защитить их права собственности на земельные паи.

С видеообращением к В.ЯНУКОВИЧУ сегодня на пресс-конференции в УНИАН обратился глава инициативной группы крестьян села Лидиевка Семен ЛУЦЕНКО.

В своем обращении он сообщил, что в 1996 году 3300 га земли и имущество КСП «Лидиевский» на сумму свыше 3 млн. грн. было выведено из собственности предприятия и передано компании N.

По словам С.ЛУЦЕНКО, при ликвидации предприятия часть подписей крестьян была подделана, собрание сфальсифицировано, поэтому он считает решение о переходе коллективного предприятия «Лидиевский» к компании N незаконным.

Глава инициативной группы добавил, что при ликвидации колхоза, кроме земли, компании отошли 2,5 тыс. га посевов озимой пшеницы и 60 га посевов сахарной свеклы, вырученные средства от продажи которых не были возвращены крестьянам.

В свою очередь и.о. главы ВОО «Взаимодействие и успех» Виталий КОБЗАР уточнил, что к компании N вся земля и имущество колхоза отошли бесплатно.

По его данным, за крестьянами никакими документами не закреплено их право на землю, они не получают арендную плату за свои паи.

«Никаких документов на получение крестьянами паев нет. Арендных договоров тоже не существует», - сказал В.КОБЗАР.

Он уточнил, что компания выплачивает крестьянам раз в год только плату за так называемый условный пай – до 2,5 тыс. грн., при этом добавив, что эти средства не являются арендной платой.

С.ЛУЦЕНКО отметил, что 14 апреля 2005 года инициативная группа жителей села из 25 человек провела митинг под стенами Администрации Президента с требованием решить их земельный вопрос. Однако, по его словам, распоряжение Виктора ЮЩЕНКО о том, чтобы Генеральная прокуратура в 10-дневный срок решила проблему, не было выполнено.

С.ЛУЦЕНКО просит В.ЯНУКОВИЧА взять это дело под личный контроль, защитить права крестьян и наказать виновных.

«Нам известно, что президентом была создана межведомственная комиссия, которая сейчас разбирается с земельными проблемами по всей Украине. Николаевская область в этом списке не присутствует. Мы требуем, чтобы Николаевскую область в этот список немедленно включили и провели все действия, которые позволят крестьянам получить свои законные права на земельный пай и, главное, сертификаты, которые засвидетельствуют право собственности на землю», - добавил В.КОБЗАР.