«Украгролизинг» передал в лизинг 580 единиц техники

НАК «Украгролизинг» за 9 месяцев 2010 года передала в финансовый лизинг 580 единиц сельскохозяйственной техники на 186,3 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что малые и средние сельхозпредприятия получили 219 тракторов на сумму 47,6 млн грн, 49 зерноуборочных комбайнов на сумму 26,9 млн грн, 165 единиц почвообрабатывающей техники на 14,4 млн грн, а также оборудование для животноводства и птицеводства и другую технику.

Еще на 130 млн грн закупленной (в том числе, и в предыдущие периоды) техники и оборудования находится на стадии передачи товаропроизводителю.

В повторный лизинг на протяжении 2010 года «Украгролизинг» передал аграриям 536 единиц техники на сумму свыше 43 млн грн.

Сообщается также, что областные филиалы НАК «Украгролизинг», которые работают во всех регионах Украины, обеспечили 95% выполнение планов по возвращению лизинговых платежей от лизингополучателей. С начала года партнеры «Украгролизинга» вернули 103,3 млн грн. плановых лизинговых платежей.

Кроме того, НАК «Украгролизинг» за 9 месяцев 2010 года у хозяйств-должников изъяла и передала платежеспособным клиентам 74 единицы техники на сумму 6,5 млн грн.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.

В 2009 году «Украгролизинг» передал аграриям в финансовый лизинг 851 единицу сельскохозяйственной техники на сумму 185 млн грн.