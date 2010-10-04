Кабмин выделил дотации на сев сахарной свеклы

Кабинет министров Украины выделил дополнительно 60 млн. грн. для выплаты дотаций на сев сахарной свеклы из расчета 500 грн. на гектар.

Об этом УНИАН сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ со ссылкой на министра аграрной политики Николая ПРИСЯЖНЮКА.

По словам министра, производство сахара является стратегическим направлением для Украины. «Наш нынешний потенциал – около 5 млн. тонн сахара. Сегодня, учитывая динамику увеличения объемов посевов в текущем году, задание правительства - не допустить их уменьшения. А чтобы не уменьшить объемы посевов, нам необходимо не разочаровать производителей сахарной свеклы и сахара», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он сообщил, что сегодня правительство на своем заседании приняло постановление о выделении дополнительных средств в объеме 60 млн. грн. в поддержку производства сахарной свеклы: «То есть будет выдана в ближайшее время компенсация на 1 га посева сахарной свеклы в объеме 500 грн., чтобы можно было подготовить земли и обеспечить сев сахарной свеклы на следующий год», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК и напомнил, что в начале лета правительство выделило 170 млн. грн. на предоставление государственной поддержки производства продукции растениеводства в виде дотаций на посев сахарной свеклы и льна-долгунца из расчета 1 тыс. грн. на га посева.

Кроме того, по словам министра, правительство утвердило порядок использования указанных средств.