Минагрополитики заявляет, что сев озимых проходит согласно графику

Сев озимых зерновых культур в 2010 году проходит в соответствии с графиком.

Об этом заявил министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня на брифинге, сообщил УНИАН департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

По его словам, сейчас нет никаких причин для волнения по поводу своевременного завершения посевной кампании озимых.

«Из 8,4 млн. га озимых, которые мы запланировали, уже посеяно 6 млн. Ежедневно мы засеваем около 300-310 тыс. га. То есть волнений относительно выполнения планов посева озимых у нас никаких нет», - сказал министр.