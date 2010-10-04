Вступил в силу новый порядок контроля работ по землеустройству

С 4 октября т.г. вступил в силу Порядок контроля за соблюдением лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по проведению работ по землеустройству, землеоценочных работ, утвержденный приказом Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

Об этом сообщается на сайте Госкомзема.

Согласно документу, контроль за соблюдением субъектами хозяйствования лицензионных условий по проведению работ по землеустройству, землеоценочных работ проводит Госкомзем как орган лицензирования путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся согласно годовым планам проведения проверок, которые утверждаются приказом Госкомзема. Госкомзем проводит проверку при условии письменного извещения субъекта хозяйствования о проведении проверки не позднее чем за 10 дней до дня проведения. При этом субъект хозяйствования имеет право не допускать должностных лиц, которые вошли в состав комиссии по проверке лицензиата, к осуществлению плановой проверки в случае неполучения извещения о ее проведении.

При этом внеплановыми проверками выясняются только те вопросы, необходимость проверки которых стала основанием для осуществления этих проверок, с обязательным указанием этих вопросов в удостоверении на проведение проверки. Срок осуществления внеплановой проверки не может превышать 10 рабочих дней, а по отношению к субъектам малого предпринимательства – 2 рабочих дней. Продление срока осуществления внеплановой проверки не допускается.

В случае выявления нарушений лицензионных условий Госкомзем не позднее пяти рабочих дней с даты составления акта проверки выдает распоряжение в двух экземплярах об устранении нарушений лицензионных условий или принимает решение об аннулировании лицензии.

Акт о невыполнении распоряжения об устранении нарушений лицензионных условий составляется по результатам внеплановой проверки и является основанием для аннулирования лицензии.