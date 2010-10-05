В Новороссийске введут талоны на хлеб и молоко для малоимущих

С октября 2010 года малообеспеченным жителям Новороссийска будут выдавать талоны на получение хлеба и молока. Как сообщает пресс-служба администрации города, такое решение принял глава Новороссийска Владимир Синяговский, сообщает k2kapital.

В сообщении отмечается, что это сделано в связи с повышением цен на социально значимые продукты питания. Воспользоваться этими талонами смогут малоимущие многодетные семьи и одинокие пенсионеры, постоянно проживающие на территории Новороссийска и имеющие доходы ниже или на уровне прожиточного минимума, установленного в Краснодарском крае на момент обращения. Социальная поддержка будет осуществляться из расчета 6 талонов на месяц на одного человека для получения хлеба и столько же для получения молока.

Отметим, что предложение перейти к практике распределения по талонам продовольственных товаров первой необходимости в конце августа высказал заместитель секретаря президиума генсовета «Единой России», председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев.

Проект закона о введении карточек для малоимущих был разработан думским комитетом по труду и социальной политике был разработан еще в самом начале мирового финансово-экономического кризиса. В ноябре 2008 года законопроект был направлен в правительство, однако реакции на него не последовало.