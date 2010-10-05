Минэкономики: цены на минеральные удобрения отечественного производства

Министерство экономики Украины обновило данные об уровне оптово-отпускных цен на минеральные удобрения отечественного производства.

Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономики.

Согласно сообщению, по состоянию на 29 сентября 2010 года стоимость аммиачной селитры в упаковке на ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» составляла 1793 грн./т (з НДС) (22 сентября – 1788 грн./т). В летние месяцы цена аммиачной селитры в упаковке на заводе снизилась с 2155,05 грн./ т (по состоянию на 5 мая т.г.) до 1472,43 грн./ т (30 июня т. г.). После цена стала повышаться – до 2165,09 грн./т (по состоянию на 28 июля). Позже – снова снижение цены до указанного уровня. Состоянием на 8 сентября цена составляла – 1806 грн./т.

ОАО «Концерн Стирол» с конца марта т. г. возобновил реализацию аммиачной селитры в упаковке по цене 1660,99 грн./т. В конце апреля стоимость увеличилась до 1633,56 грн./т. и оставалась стабильной до 8 сентября. 15 сентября цена увеличилась до 1952 грн./т. и оставалась такой состоянием на отчетный период.

Цена аммиачной селитры насыпью на ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» на 29 сентября составляла 1677 грн/т. (22 сентября – 1668 грн./т).

На ОАО «Ривнеазот» аммиачная селитра насыпью реализуется по цене 1796,69 грн./т (неделей ранее – 1642,46 грн./т), известково-аммиачная селитра – 1875 грн./т (неделей ранее – 1666,30 грн./т).

На ОАО «Азот» (Черкассы) цена на аммиачную селитру насыпью была стабильна весь август и в первой половине сентября и составляла 1784,04 грн./т. На 22 сентября цена упала до 1664,04 грн./т. Состоянием на 29 сентября поднялась до 1932,30 грн./т. Наибольше цена снизилась в начале июля и составляла 1480,31 грн./т.

Цена нитроаммофоски на ОАО «Сумыхимпром» остается без изменений с февраля т. г. и составляет – 3150 грн./т, стоимость суперфосфата в упаковке также не изменилась – 1770 грн./т.

Цена карбамида насыпью на ОАО «ДнепрАзот» стабильна с 8 сентября и составляет 2224,46 грн./т.; на ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» цена на 29 сентября составляла 2396 грн./т (22 сентября – 2374 грн./т).

Цена карбамида насыпью на ОАО «Одесский припортовый завод» за неделю не изменилась – 2376 грн./т. Цена карбамида насыпью на ОАО «Азот» (Черкассы) на отчетный период составляла 2590,02 грн./т (неделей ранее - 2540,04 грн./т).

Цена на аммофос NPK 12:52 на ЗАО «Днепровский завод минеральных удобрений» была стабильной до 15 сентября и составляла 4700,00 грн./т. С 22 сентября цена увеличилась до 5000 грн./т.

Цена аммиака на черкасском «Азоте» составляет 3500,04 грн./т (22 сентября – 3450 грн./т). На «ДнепроАзоте» цена аммиака стабильна с 8 сентября и составляет 3433,60 грн./т. ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» с 18 августа возобновило реализацию аммиака по цене 2943,00 грн./т. Состоянием на 29 сентября цена составляет 3160 грн./т (22 сентября – 3203 грн./т).

Цена калимаг-30 на ООО «Стебницкий калийный завод» не изменилась – 1550 грн./т. Вода аммиачная 25% на ОАО «Ривнеазот» реализуется по цене 940,76 грн./т (22 сентября – 943,18 грн./т), на ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» цена составила 819 грн./т (22 сентября – 817 грн./т).

Цена тукосмеси N: P: K = 17:17:17 на ООО «Укртехнофос» не изменилась – 3380 грн./т. Сульфат аммония на черкасском «Азоте» реализуется по цене 1185 грн./т (22 сентября - 1070,04 грн./т).