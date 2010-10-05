Парламент намерен урегулировать импорт и экспорт спирта

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Закон Украины “О государственном регулирования производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 235 народных депутатов из 426, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает, что импорт и экспорт спирта коньячного и плодового будет осуществляться при наличии соответствующих лицензий субъектами хозяйствования, которые обеспечены дубовой тарой или нержавеющими или эмалированными емкостями с дубовой клепкой для выдержки спирта коньячного и плодового, квалифицированными специалистами и собственными производственными мощностями по производству спирта коньячного и плодового, коньяка и алкогольных напитков по коньячной технологии и имеют лицензии на производство спирта коньячного и/или плодового.

Оптовая торговля спиртом коньячным и плодовым будет осуществляться субъектом хозяйствования на основании лицензии на производство коньяка и алкогольных напитков по коньячной технологии.

Как предусматривает законопроект, Кабинет министров Украины будет определять порядок ведения реестра указанных субъектов хозяйствования.