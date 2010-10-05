Квоты на экспорт зерна неэффективны при нынешнем уровне коррупции – эксперт

Введение квот на экспорт зерна приведет либо к созданию одной структуры, через которую будет осуществляться весь экспорт, либо к всплеску злоупотреблений в этой сфере.

Такое мнение высказал руководитель Экспертной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса партии «Сильная Украина» Владислав АТРОШЕНКО, комментируя возможные последствия квотирования украинского зерна.

По мнению эксперта, при нынешнем уровне коррупции квоты являются наихудшим инструментом. «Это может привести к формированию целого ряда специфических условий для тех предприятий, которые возьмут на себя часть квот на экспорт, а соответственно, будут возникать определенные представительские расходы, исходя из тонны экспорта. Но если и вводить квоты, то в первую очередь необходимо скорректировать цифры внутреннего потребления, чтобы к концу года Украина не оказалась перед необходимостью импортировать пшеницу», – отметил В.АТРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что правительство на этой неделе намерено принять окончательное решение о необходимости применения ограничительных мер по экспорту зерна. Он подчеркнул, что решение будет принято после окончательного уточнения объемов зерна, которыми располагает Украина.

Минагрополитики Украины снизило прогноз экспорта зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году на 8% - до 12,7 млн. тонн. По последним прогнозам Минагрополитики, урождай зерна в Украине в текущем году составит 38,6 млн. тонн.