На Волыни проходят осенние ярмарки-продажи сельхозпродукции „Село - городу”. Они происходят в Луцке, Владимире-Волинском, Ковеле и Нововолинске.

Как рассказали в главном управлении агропромышленного развития Волынской облгосадминистрации, крестьяне уже реализовали 200 тыс. тонн картофеля, почти 100 тыс. тонн моркови, свеклы, капусты, лука.

Как отмечено в сообщении, в целом цены на сельскохозяйственную продукцію на таких ярмарках значительно ниже рыночных и покупатели имеют возможность приобрести продукты по ценам производителей. В частности, за 1 кг картофеля - 3,30 грн, моркови - 2,80 грн, свеклы столовой - 3,00 грн, капусты - 2,50 грн, лука - 3,50 грн, сельдерея - 10 грн, перца - 6,00 грн, а также мясо свинины (сало - 25,00 грн, рубанка - 30,00 грн), свежей рыбы - от 14 грн. и др.

Следующая ярмарка "Село - городу" в Луцке будет происходить в канун праздника Покрови Пресвятой Богородицы 9 октября на площади перед входом в центральный парк культуры и отдыха имени Леси Украинки.