Для аграриев Кировоградской области складывается благоприятная ситуация с рентабельностью

Главное управления агропромышленного развития Кировоградской областной администрации, анализируя, в целом, ценовую ситуацию для аграриев на рынке зерна и масличных культур, оценивает ее как благоприятную с позиции рентабельности.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления Иван ВЛАДОВ.

«На сегодня закупочная цена ячменя, как самой потерпевшей в результате непогоды культуры, по сравнению с прошлым годом выросла в 2,2 раза, семян подсолнечника – в 1,6 раза, рапса – в 1,4 раза, кукурузы – на 50%, пшеницы – на 58%», отметил И. ВЛАДОВ.

Вместе с тем, по его словам, рост цен на зерно создал «цепочную реакцию» подорожания другой продукции.

По информации начальника управления, в области оптово-отпускные цены на муку по сравнению с прошлым годом выросли на 12%, на молоко – на 40%, на гречневую крупу – в 1,9 раза, на яйца – на 26%, на говядину – на 13%.