МинАП инициирует создание госоргана для надзора в аграрном секторе

Министерство аграрной политики Украины инициирует создание единого специально уполномоченного органа для государственного надзора (контроля) в агропромышленном комплексе.

Соответствующий проект закона Украины «О государственном надзоре (контроле) в агропромышленном комплексе Украины» опубликован на сайте министерства.

Согласно документу, осуществление функций государственного надзора (контроля) в агропромышленном комплексе Украины обеспечивается единым специально уполномоченным органом государственного управления в составе центрального органа исполнительной власти по вопросам аграрной политики, который создается по решению Кабинета министров Украины.

Специально уполномоченный орган надзора является главным органом в единой системе органов надзора (контроля) в агропромышленном комплексе, который направляет, координирует и контролирует их работу.

Документом предусмотрено, что основными заданиями специально уполномоченного органа является: осуществление госнадзора за качеством сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна и продуктов его переработки; в семеноводстве; в сфере защиты и карантина растений; в сфере охраны прав на сорта растений; за качеством винодельческой продукции; за соблюдением мер биологической и генетической безопасности относительно сельскохозяйственных растений и животных на предприятиях, в учреждениях и организациях агропромышленного комплекса; в сфере охраны плодородия почв; в системе технического надзора в агропромышленном комплексе; в отрасли племенного дела в животноводстве.