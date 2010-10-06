Алкоголь подорожает. Минэкономики инициирует повышение минимальных розничных цен

Министерство экономики Украины инициирует повышение минимальных розничных цен на алкогольную продукцию.

Соответствующий проект постановления «О внесении изменений в дополнение к постановлению Кабмина от 30 октября 2008 г. № 957» опубликован на сайте министерства.

Документом предлагается повысить минимальную розничную цену на водочную продукцию на 14%, или на 2,54 грн., - до 20,5 грн. за бутылку 0,5 л, на виноградное вино - на 33%, или 4 грн., - до 16 грн. за бутылку 0,7 литра в стеклянной таре и за 1 литр в другой таре.

Также документом предлагается установить предельный размер минимальной оптово-отпускной и розничной цены на водку и ликероводочную продукцию на уровне 77,65 и 102,5 грн. за 1 литр 100% спирта соответственно. На коньяк "3 звезды", а также другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки - 110,42 и 152,39 грн./литр 100% спирта соответственно, на коньяк "4 звезды" - 121,31 и 167,41 грн./л 100% спирта, на коньяк "5 звезд" - 136,22 и 187,98 грн./л 100% спирта соответственно.

Предлагается, что постановление вступит в силу через 10 дней после его опубликования.