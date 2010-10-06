В Хмельницкой обл. социальный хлеб не подорожает до нового года - ОГА

По словам заместителя председателя Хмельницкой областной государственной администрации по вопросам АПК Владимира ГАЛИЩУКА, в области социальный хлеб не будет дорожать до нового года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время селекторного совещания.

"У нас достаточно пищевой пшеницы и ржи, чтобы не увеличивать стоимость социального хлеба до нового года. Запасы созданы в каждом районе, а теперь мы решили позаботиться и о городах областного значения, хотя, прежде всего, этим должны заниматься городские головы", - сказал он.

В.ГАЛИЩУК добавил, что в Хмельницкой области самая низкая в Украине цена хлеба. В частности, килограмм хлеба печеного из муки первого сорта стоит 3,43 грн., из ржано-пшеничной смеси - 3,26 грн., из пшеничной муки высшего сорта - 3,8 грн.

"Все, кто продает его дороже, - откровенные спекулянты, которые наживаются на проблемах земляков, и мы будем таких пресекать, как и те, которые создают искусственные ажиотаже ради собственной наживы", - заверил чиновник.