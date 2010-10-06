Fitch присвоило компании "Кернел" рейтинги

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинги зарегистрированной в Люксембурге агропромышленной компании и экспортеру Kernel Holding S.A. (далее – «Кернел»): долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте на уровнях «B» и «B+» соответственно и национальный долгосрочный рейтинг «AA+(ukr)». Прогноз по долгосрочным РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу – «Стабильный». Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, долгосрочные РДЭ отражают вертикальную интеграцию компании, ее консервативный подход к торговому рыночному риску, а также историю поддержания стабильной маржи операционной прибыли на уровне примерно 16-17% за три предыдущих финансовых года, несмотря на колебания цен на рынке в 2007-2009 финансовые годы. Кроме того, поддерживающими факторами для рейтингов являются лидирующие рыночные позиции компании в Украине в концентрированных отраслях закупки и экспорта зерна, бутилированного подсолнечного масла для продажи на внутреннем рынке и экспорта нефасованного масла, а также сбалансированность денежных потоков и долга по валюте и достаточная ликвидность, чтобы обеспечивать сезонные пиковые потребности в оборотном капитале.

В то же время отмечается, что рейтинги принимают во внимание высокую зависимость продаж компании от ограниченного числа крупных клиентов, высокие сезонные колебания потребностей в оборотном капитале и планы роста у компании, что может привести к увеличению долга. «В дополнение, с учетом зависимости от сырья в одной стране, прибыль компании является уязвимой в случае очень низкого урожая зерновых и подсолнечника в Украине, а также в случае падения цен на зерновые и подсолнечное масло на международном рынке» - говорится в сообщении.

Fitch сообщает, что присвоенные рейтинги учитывают потенциальные умеренные расходы на приобретения и сезонные пиковые потребности в оборотном капитале, которые компания, как правило, испытывает в декабре и марте ввиду накопления запасов семян подсолнечника. По расчетам Fitch, в результате воздействия потребностей в оборотном капитале на долг в такие периоды превышение отношением долга к EBITDA соответствующего показателя на конец финансового года может составлять до 1,0x. При оценке воздействия таких сезонных потребностей в заимствованиях на левередж Кернел агентство рассматривает в качестве определенного позитивного момента практику компании по подписанию значительной доли договоров по годовым продажам масла параллельно с закупкой семян подсолнечника в период с сентября по март.

По информации рейтингового агентства позитивное воздействие на долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте оказало бы устойчивое сокращение общего левереджа, скорректированного на аренду, до уровня менее 1,0x (без учета сезонных пиковых уровней долга, связанных с потребностями в оборотном капитале), сохранение существующей интегрированной структуры бизнеса, а также подтверждение того, что компания может поддерживать хороший уровень положительного годового свободного денежного потока, несмотря на планы капиталовложений.

Негативное рейтинговое действие может последовать в случае увеличения общего левереджа, скорректированного на аренду, до уровня выше 2,5x в результате проведения приобретений, финансируемых за счет заимствований, или до уровня выше 3,5x при расчете в период сезонных пиков запасов у компании. Также к понижению рейтингов может привести аналогичное увеличение левереджа в результате резких негативных изменений на товарных рынках, которое не нормализуется до показателей кредитоспособности, соответствующих текущему рейтингу «B+», в последующие 12 месяцев, или дефицит ликвидности применительно к прогнозируемым пиковым потребностям компании в оборотном капитале.

Справка УНИАН. ООО «Кернел-Трейд» – одна из крупнейших в Украине агропромышленных компаний, входит в число крупнейших украинских экспортеров подсолнечного масла и зерновых культур. Направления бизнеса: экспорт подсолнечного масла и зерновых культур, продажа бутылированного подсолнечного масла на внутреннем рынке, предоставление услуг по перевалке зерновых грузов в порту Ильичевска, сельскохозяйственная деятельность.

Активы компании: Полтавский маслоэкстракционный завод, Приколотнянский и Волчанский маслоэкстракционные заводы (Харьковская обл.), зерновой портовой терминал «Трансбалктерминал», 24 элеватора, 85 тыс. га арендованных сельскохозяйственных земель.

В Украине "Кернел" представляют торговая компания "Кернел-Трейд" и компания "Кернел-Капитал", действующая на рынке ценных бумаг, на международных рынках – компания "Инерко".

Торговые марки компании: «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота».