На «Сармате» начато производство пива «Амстердам Маринер»

На донецком заводе «Сармат» начато производство нового сорта пива «Амстердам Маринер», популярного светлого пива голландской компании Grolsch International B.V., входящей в состав гиганта мирового пивоварения SABMiller plc.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Согласно сообщению, это первый на украинском рынке лицензионный пивной бренд, предлагаемый по демократичной, доступной для широкого потребителя цене.

Теперь ассортимент SABMiller в Украине пополнился пивом «Амстердам Маринер» – европейским лагером крепостью 4,5% и плотностью 11,2% с освежающей легкой горчинкой. Новое лицензионное пиво появится в продаже в середине октября и будет представлено в двух вариантах упаковки: стеклянной бутылке и алюминиевой банке емкостью 0,5 литра. Яркий и динамичный дизайн упаковки, разработанный голландскими специалистами, и включающий характерные элементы герба «родного» города бренда – Амстердама, привлечет внимание потребителей и сделает новый продукт заметным на полках, считают специалисты компании.

«Мы рассчитываем, что запуск «Амстердам Маринер» будет способствовать росту объемов продаж компании в массовом сегменте. Новый европейский бренд позволит нам укрепить свои позиции в категории лицензионного пива, темпы роста которой в Украине сегодня намного опережают среднеотраслевые показатели, - отметил генеральный директор ЗАО «Сармат» Игорь ТИХОНОВ. – «Амстердам Маринер» рассчитан в первую очередь на молодых потребителей, которые ценят европейское пиво и любят экспериментировать».

«Амстердам Маринер» (Amsterdam Mariner) производится пивзаводом Royal Grolsch Breweries N.V. (Нидерланды) – и экспортируется во многие страны мира. Украина стала первой страной, которая будет производить «Амстердам Маринер» по лицензии за пределами Нидерландов. Лицензия на розлив была получена ЗАО «Сармат» от компании Grolsch International B.V., которая стала частью SABMiller с февраля 2008 года. Подготовка к запуску нового продукта в Украине заняла 8 месяцев.

Справка УНИАН. ЗАО «Сармат» (до 27 октября 2001 г. ЗАО СП Донецкий пивоваренный завод) - пивоваренная компания, расположенная в г. Донецке. С июля 2008 г. – дочернее предприятие группы SABMiller plc, которая приобрела 99,84% акций ЗАО «Сармат». Среди брендов, продвигаемых компанией в Украине, присутствуют как локальные (линейка «Сармат»), так и известные международные бренды: «Miller Genuine Draft» (импортируется), «Золотая Бочка» (российский премиум-бренд: производится по лицензии), Velkopopovick? Kozel (чешский премиум-бренд: производится по лицензии), «Амстердам Маринер» (голландский бренд: производится по лицензии).

Вся продукция ЗАО «Сармат» сертифицирована в соответствии с действующими государственными стандартами Украины, имеет сертификат соответствия УкрСЕПРО, лаборатория предприятия аттестована Донецким региональным центром стандартизации, метрологии и сертификации.

Качество продукции ЗАО «Сармат» гарантируется системой пивных стандартов SABMiller, а также сертификатом ISO 22000:2005 (ISO 22000 - система управления безопасностью пищевых продуктов).

ЗАО «Сармат» является частью международной компании SABMiller plc.

SABMiller plc - одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний (№2), представленная на всех шести континентах. Компания владеет полутораста предприятиями в 75-ти странах мира, которые производят свыше 210 млн. гектолитров пива в год. Шесть брендов группы SABMiller входят в топ-50 мировых брендов, среди них Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Miller Genuine Draft, Grolsch и другие. SABMiller plc имеет листинг на фондовых биржах Лондона и Йоханнесбурга.