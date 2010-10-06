Кабмин выделил 230 млн. грн. для дотаций за посев сахарной свеклы и льна

Кабинет министров Украины распорядился выделить Министерству аграрной политики за счет средств Стабилизационного фонда на безвозвратной основе 230 млн. грн. для выплаты дотаций сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 гектар посевов сахарной свеклы и льна-долгунца.

Соответствующее распоряжение от 4 октября 2010 г. № 1925-р опубликовано на сайте правительства.