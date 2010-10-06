Кабмин утвердил порядок использования средств для животноводческих ферм

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда, направленных на частичное возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов.

Соответствующее постановление от 4 октября 2010 г. № 900 опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, бюджетные средства выделяются для возмещения до 50% стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые в 2008-2010 годах завершили строительство и реконструкцию объектов, в которых содержатся не менее 500 коров или не менее 1200 свиноматок, или не менее 1 млн. голов птицы, и ввели их в эксплуатацию.

Бюджетные средства выделяются на безвозвратной основе.

Возмещение выплачивается на конкурсных принципах.