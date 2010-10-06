Кабмин утвердил порядок использования средств для растениеводства

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда для государственной поддержки производства продукции растениеводства.

Соответствующее постановление от 29 сентября 2010 г. № 897 опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, бюджетные средства выделяются на безвозвратной основе и направляются сельскохозяйственным предприятиям для выплаты дотаций на выращивание сахарной свеклы для производства сахара в пределах квоты “А” и льна-долгунца на тресту в размере 500 грн. на 1 га посевов.