Кабмин утвердил порядок использования средств для растениеводства
17:54, 06 октября 2010Агро
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Кабинет министров Украины утвердил порядок использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда для государственной поддержки производства продукции растениеводства.
Соответствующее постановление от 29 сентября 2010 г. № 897 опубликовано на сайте правительства.
Согласно документу, бюджетные средства выделяются на безвозвратной основе и направляются сельскохозяйственным предприятиям для выплаты дотаций на выращивание сахарной свеклы для производства сахара в пределах квоты “А” и льна-долгунца на тресту в размере 500 грн. на 1 га посевов.
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