Получение рейтинга «Кернел» является шагом на пути к выпуску еврооблигаций - Astrum

Получение рейтинга компанией «Кернел» от международного рейтингового агентства Fitch Ratings является естественным шагом на пути организации выпуска еврооблигаций.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он подчеркнул, что «Кернел» получил максимально возможный рейтинг для украинского эмитента. Рейтинг группы находится на уровне рейтингов таких эмитентов еврооблигаций, как «Метинвест», ДТЭК и «Мироновский хлебопродукт». По прогнозам аналитика, бумаги «Кернел» будут пользоваться высоким спросом, что определит их удачное размещение.

Как считает С.ФУРСА, справедливый спрэд «Кернел» к МХП должен составить порядка 75-100 базисных пунктов. Это обусловлено длинной положительной рыночной кредитной истории МХП, более устойчивой бизнес-моделью «Мироновского хлебопродукта» (ориентированной на внутренний спрос), а также премией за дебютный выпуск.

Таким образом, принимая во внимание текущие котировки в украинском сегменте, аналитик видит ориентир доходности по выпуску еврооблигаций «Кернел» на уровне 9,5%. «В то же время, учитывая высокую волатильность на глобальных рынках, окончательную оценку ставок размещения можно будет давать уже непосредственно перед выпуском», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинги зарегистрированной в Люксембурге агропромышленной компании и экспортеру Kernel Holding S.A. (далее – «Кернел»): долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте на уровнях «B» и «B+» соответственно и национальный долгосрочный рейтинг «AA+(ukr)».

Прогноз по долгосрочным РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу – «Стабильный».

Справка УНИАН. ООО «Кернел-Трейд» – одна из крупнейших в Украине агропромышленных компаний, входит в число крупнейших украинских экспортеров подсолнечного масла и зерновых культур. Направления бизнеса: экспорт подсолнечного масла и зерновых культур, продажа бутылированного подсолнечного масла на внутреннем рынке, предоставление услуг по перевалке зерновых грузов в порту Ильичевска, сельскохозяйственная деятельность.

Активы компании: Полтавский маслоэкстракционный завод, Приколотнянский и Волчанский маслоэкстракционные заводы (Харьковская обл.), зерновой портовой терминал «Трансбалктерминал», 24 элеватора, 85 тыс. га арендованных сельскохозяйственных земель.

В Украине "Кернел" представляют торговая компания "Кернел-Трейд" и компания "Кернел-Капитал", действующая на рынке ценных бумаг, на международных рынках – компания "Инерко".

Торговые марки компании: «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота».