Украинская и испанская компании готовы инвестировать в с/х рынок под Херсоном

Украинская и испанская компании готовы инвестировать не менее 50 млн. евро в строительство оптового рынка сельхозпродукции в пригороде Херсона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК.

"Уже есть 2 фирмы, готовые вложить не менее 50 млн. евро. Они пока разрабатывают только макет этого рынка, свое видение этого рынка. 50% в этом проекте будет иметь область в лице областного совета. Я думаю, что мы найдем точки соприкосновения", - сказал он.

Губернатор отметил, что наряду с созданием оптового рынка в районе Херсона, планируется также создать сеть локальных логистических центров сельхозпродукции. По его словам, создание такой инфраструктуры позволит увеличить как продажи, так и объемы выращивания сельхозпродукции в регионе. В частности, речь идет об овощных и бахчевых культурах.

"Идея создания оптового рынка на Херсонщине однозначно оправданна. Поскольку из-за его отсутствия в Херсонской области портится около 30% сельхозпродукции. В этом году на Херсонщине вырастили более 1 млн. тонн овощей. Это по статистическим данным. А если учитывать единоличные хозяйства, то это 1,5 млн. тонн. И эту цифру мы можем увеличить вдвое. Но без современного оптового рынка не сможем увеличить количество этой продукции", - сказал Н. КОСТЯК.

Он сообщил, что в ходе реализации проекта Херсонская ОГА рассчитывает на финансовую поддержку из государственного бюджета.