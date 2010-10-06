В Днепропетровской обл. озимые посеяны на 60% планируемых площадей

В Днепропетровской области по состоянию на 5 октября озимые культуры – пшеница, ячмень и рожь посеяны на 368,9 тыс. гектаров, что составляет 61% запланированных площадей.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Днепропетровской облгосадминистрации.

Кроме того, посеяно 48,7 тыс. га озимого рапса из запланированных 60 тыс. га

Всего аграриям региона в т. г. предстоит засеять озимыми культурами 608,5 тыс. га.