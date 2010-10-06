Кабмин утвердил порядок использования средств для оптовых сельхозрынков

Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда для предоставления государственной финансовой поддержки для создания оптовых рынков сельскохозяйственной продукции. Соответствующее постановление №893 от 29 сентября 2010 года размещено на правительственном портале.

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство аграрной политики, получателями – юридические лица, которым предоставлен статус оптового рынка сельскохозяйственной продукции.

Согласно документу, бюджетные средства выделяются на безвозвратной основе.

Государственная финансовая поддержка выделяется для компенсации расходов, связанных с разработкой проектно-сметной документации, в том числе на работы по строительству объектов инфраструктуры оптовых рынков; со строительством подъездных путей к территории оптового рынка, сетей водо- и электроснабжения, других коммуникаций общего назначения; с выкупом земельных участков, объектов производственного и непроизводственного назначения, торговых и административных зданий, других объектов инфраструктуры с целью размещения и обеспечения функционирования оптовых рынков; с созданием системы информационного обеспечения деятельности оптовых рынков.

Документом предусмотрено, что выплаты компенсации осуществляются в размере до 50% объема расходов на приобретение оборудования, в том числе иностранного производства, для комплектования и обустройства оптовых рынков и расходов на оплату строительно-монтажных или других работ, товаров и услуг, связанных со строительством оптовых рынков.

Решение относительно предоставления государственной финансовой поддержки оптовым рынкам в период их становления принимает комиссия по вопросам предоставления юридическому лицу статуса оптового рынка сельскохозяйственной продукции, состав которой утверждает Минагрополитики.