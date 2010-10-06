Кабмин утвердил порядок использования средств для повышения плодородия почв

Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда, выделенных для осуществления мероприятий по охране и повышению плодородия почв.

Соответствующее постановление № 892 от 29 сентября 2010 года опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, бюджетные средства выделяются сельскохозяйственным предприятиям на безвозвратной основе для частичной компенсации стоимости минеральных удобрений отечественного производства, которые были приобретены по прямым договорам или через операторов после 1 июля 2010 года.