АМК оштрафовал Черновицкий хлебокомбинат на 12 тыс. грн.

Черновицкое областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) оштрафовало ПАО «Черновицкий хлебокомбинат» на 12 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Как показало расследование, общество установило необоснованную стоимость хлеба «Орильский», что привело к ущемлению интересов потребителей. Общество признало нарушение, обязалось привести стоимость хлеба к экономически обоснованному уровню и уплатить штраф в государственный бюджет.