Таможня отменила усиленный контроль за экспортом зерна

Государственная таможенная служба Украины упразднила письмо департамента аналитической работы, управления рисками и аудита от 2 августа 2010 года №17/1-10/2276-ЕП, которым усиливается контроль за экспортируемым зерном.

Об этом говорится в соответствующем письме Гостаможслужбы, имеющимся в распоряжении УНИАН.

Указанным письмом было предусмотрено, что с целью усиления контроля за экспортными операциями с зерном оформление данных грузов осуществлять с обязательным привлечением подразделений борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил, отделов номенклатуры и классификации товаров. Кроме того, предусматривалась процедура отбора проб и образцов для анализа качества зерна в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Таможенное оформление, согласно письму, завершалось исключительно после получения результатов экспертизы.

Как сообщал УНИАН, согласно заявлениям Украинской зерновой ассоциации, в августе-сентябре трейдеры испытывают проблемы с экспортом зерна, поскольку корабли простаивали в портах и таможенная служба не выдавала разрешения на экспорт. Президент УЗА Владимир КЛИМЕНКО отмечал, что несколько суден простаивали в портах больше 1,5-2 месяцев. В то же время, по его словам, сдерживать экспорт зерна «очень опасно». Необходимо дать возможность крестьянам продать выращенный урожай, чтобы они могли вложить деньги в осеннюю посевную кампанию.