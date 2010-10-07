В Винницкой обл. за аренду земельных паев рассчитались на 68%

В Винницкой области выполнение договорных обязательств по оплате за аренду земельных паев составило 68% от начисленной арендной платы за землю в размере 352,106 млн. грн. (в том числе деньгами к оплате начислено 90,769 млн. грн., зерном – 269,474 тыс. тонн на сумму 261,337 млн. грн.)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

Фактически выплачена арендная плата за земельные паи в размере 239,396 млн. грн., в том числе деньгами - 59,946 млн. грн., зерном – 173,768 тыс. тонн на 179, 45 млн. грн.

И.МОВЧАН добавил, что цена 1 тонны зерна, которое выдается в счет арендной оплаты за паи, составляет 1033 грн.

На территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.