Власти Волынской обл. прогнозируют увеличение производства сахара вдвое

В Волынской области ожидается увеличение производства сахара в этом сезоне в два раза, сравнительно с прошлым годом, – до 64-65 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Как отмечено в сообщении, вчера, 6 октября, начал переработку сахаросырья Горохивский сахарный завод. По предварительным прогнозам, завод планирует переработать 150 тыс. тонн сырья и выработать 18 тыс. тонн сахара.

Кроме того, еще два работающих в регионе завода - ОАО «Гнидавский сахарный завод» и ЧП «Европацукор» - уже выработали 8,8 тыс. тонн сахара.