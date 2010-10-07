Власти Волынской обл. прогнозируют увеличение производства сахара вдвое
12:31, 07 октября 2010Агро
2
В Волынской области ожидается увеличение производства сахара в этом сезоне в два раза, сравнительно с прошлым годом, – до 64-65 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.
Как отмечено в сообщении, вчера, 6 октября, начал переработку сахаросырья Горохивский сахарный завод. По предварительным прогнозам, завод планирует переработать 150 тыс. тонн сырья и выработать 18 тыс. тонн сахара.
Кроме того, еще два работающих в регионе завода - ОАО «Гнидавский сахарный завод» и ЧП «Европацукор» - уже выработали 8,8 тыс. тонн сахара.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter