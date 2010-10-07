Минагрополитики опровергает информацию о введении квот на экспорт зерна

Министерство аграрной политики опровергает информацию о введении квот на экспорт зерна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Никаких решений правительства о введении квот на экспорт зерна не было», - сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Напомним, ряд СМИ распространили сообщение о том, что правительство Украины приняло постановление о введении квот на вывоз зерна из Украины для обеспечения продовольственной безопасности со ссылкой на главу профильного комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Григория КАЛЕТНИКА.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что правительство на этой неделе намерено принять окончательное решение о необходимости применения ограничительных мер по экспорту зерна. Он подчеркнул, что решение будет принято после окончательного уточнения объемов зерна, которыми располагает Украина.

Минагрополитики Украины снизило прогноз экспорта зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году на 8% - до 12,7 млн. тонн. По последним прогнозам Минагрополитики, урождай зерна в Украине в текущем году составит 38,6 млн. тонн.