Кабмин ввел квоты на экспорт зерна

Кабинет министров Украины принял решение ввести квоты на экспорт зерновых в объеме 3 млн. тонн до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня журналистам в Киеве.

«Решение приняли еще в понедельник», - сказал он.

При этом А.КЛЮЕВ уточнил, что квоты на экспорт зерновых распределены следующим образом: 2 млн. тонн – кукуруза, 0,5 млн. тонн – пшеница и 0,5 млн. тонн – ячмень.

Также первый вице-премьер добавил, что действие квот на экспорт зерновых может завершиться и раньше, чем до конца года.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявлял, что правительство на этой неделе намерено принять окончательное решение о необходимости применения ограничительных мер по экспорту зерна. Он подчеркивал, что решение будет принято после окончательного уточнения объемов зерна, которыми располагает Украина.

Справка УНИАН. Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз экспорта зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году на 8% - до 12,7 млн. тонн. По последним прогнозам МинАП, урожай зерна в Украине в текущем году составит 38,6 млн. тонн.