Эксперт: Урожай зерна в текущем году составит 40 млн. тонн

Урожай зерна в Украине в текущем сезоне составит 40 млн. тонн, что на 12,6% ниже показателя 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные озвучила сегодня зерновой аналитик ИА «АПК-Информ» Анастасия ИВАСЕНКО в ходе Украинского зернового конгресса, проходящего в Киеве.

По ее словам, урожай пшеницы составит в этом году 17,6 млн. тонн, что на 15% ниже аналогичного показателя 2009 года, ячменя – 9,1 млн. тонн (на 23% ниже), кукурузы – 11,3 млн. тонн (на 8% выше).

По словам А.ИВАСЕНКО, в целом в 2010 году в Украине собран неплохой урожай, который превышает среднестатистические цифры за последние 10 лет – 38 млн. тонн.