МинАП намерен запретить расчеты за зерно наличными
17:32, 07 октября 2010Агро
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Министерство аграрной политики Украины инициирует введение запрета на проведение расчетов за зерно наличными.
Об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня в ходе Украинского зернового конгресса.
«Мы запретим расчет за зерно наличными. Мы это сделаем», – сказал он.
Кроме того, министр сообщил, что правительство намерено упростить систему торговли зерном и сделать ее цивилизованной. «Рано или поздно мы придем к биржевым контрактам», – добавил Н.ПРИСЯЖНЮК.
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