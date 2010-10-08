Генпрокуратура проверяет рынок зерна

Генеральной прокуратурой Украины организованы проверки соблюдения требований законов, регулирующих вопросы деятельности рынка зерна и его экспорта за пределы государства, хранения зерна государственного интервенционного фонда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, установлены факты незаконного использования зерна Аграрного фонда.

Прокуратурой Черниговской области на складах одной из коммерческих структур выявлено отсутствие 44 тыс. тонн зерна государственного интервенционного фонда, чем государству нанесены убытки в размере 60 млн. гривень. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Прокуратурой Волынской области по факту отсутствия у государственного предприятия 33 тыс. тонн зерна государственного интервенционного фонда на сумму 33 млн. грн. возбуждено уголовное дело. По этим делам проводится досудебное следствие.

Аналогичные уголовные дела возбуждены прокурорами Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областей.

Нарушения по использованию зерна Аграрного фонда совершались, в том числе, в результате злоупотребления служебных лиц этого государственного специализированного учреждения. Директор регионального отделения Аграрного фонда сфальсифицировал документы о наличии на хранении у общества почти 3 тыс. тонн зерна пшеницы государственного интервенционного фонда на сумму 2,8 млн. гривень, чем государству нанесен убыток. Прокуратурой Днепропетровской области относительно этого служебного лица возбуждено уголовное дело.

Также разоблачены факты противоправного получения предпринимателями бюджетных средств. Прокуратурой Тернопольской области расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении директора предприятия, который, сфальсифицировав документы, незаконно получил в Аграрном фонде бюджетный заем на сумму 1,5 млн. грн.

В текущем году органами прокуратуры возбуждено 26 уголовных дел указанной категории, сумма убытков по которым составляет около 150 млн. грн.

Также принимались меры по возмещению средств в Аграрный фонд. Во исполнение предписания прокуратуры АР Крым двумя фермерскими хозяйствами возмещены Аграрному фонду 1,5 млн. гривень бюджетной ссуды.

Проверками соблюдения требований законодательства во время таможенного оформления экспортных операций с зерном раскрыты нарушения в деятельности работников таможенной службы. В частности, таможенники Крымской, Южной региональной и Херсонской таможен в нарушение требований Таможенного кодекса Украины без исследования фактического качества провели оформление экспорта более 30 тысяч тонн зерна пшеницы.

В нарушение требований таможенного законодательства относительно оплаты услуг за проведенные исследования исключительно за счет средств государственного бюджета экспертиза зерновых, которая проводилась по заказу Черниговской таможни, оплачена коммерческой структурой.

С целью устранения выявленных нарушений прокурорами регионов руководителям соответствующих таможен внесены документы реагирования. Генеральной прокуратурой председателю Гостаможслужбы внесено представление.