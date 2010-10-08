Завтра в Киеве пройдут десять сельскохозяйственных ярмарок

При содействии Киевской городской государственной администрации, завтра, 9 октября Главное управление по вопросам торговли и быта города во всех районах столицы проведет традиционные осенние ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, на ярмарках потребителям в широком ассортименте будут предложены разнообразные продукты питания практически из всех регионов Украины, а именно: картофель, овощи, фрукты, бахчевые культуры, мясо и мясопродукты, молоко и молочные изделия, рыба, овощи, фрукты, мука и крупяные изделия, масло, мед, консервированные продукты и другие продовольственные товары.

Ярмарки пройдут: в Голосеевском районе - по ул. Новопироговской; в Дарницком районе - на Днепровской набережной, 18 («Евробазар»); в Деснянском районе - по ул. Лесковской; в Днепровском районе - по ул. А.Малышко; в Оболонском районе - на ул. Л.Гавро, 1-9; в Печерском районе - по ул. Красноармейской; в Подольском районе - на просп. Правды, 68-а; в Святошинском районе - по ул. Прилужной; в Соломенском районе - на ул. Героев Севастополя, 42; в Шевченковском районе - на ул. Подвойского, 2-12.

Традиционно на ярмарках киевляне будут иметь возможность приобрести сельскохозяйственную продукцию от непосредственных товаропроизводителей из разных областей Украины по ценам на 10-15% ниже, чем рыночные.

Главное управление по вопросам торговли и быта города напоминает, что с 11 сентября на территории НК «Экспоцентр Украины» работает постоянно действующая ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.