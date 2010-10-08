«Киевхлеб» отменил повышение цен на батон «Нива»

ОАО «Киевхлеб» отменило повышение на 10% цен на батон «Нива», решение о котором было принято 5 октября.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, созданная при участии представителей Кабинета министров Украины, Киевской городской государственной администрации и «Киевхлеба» рабочая группа нашла экономические компенсаторы, которые на некоторое время позволят удержать цену на батон «Нива» на прежнем уровне - 2,8 грн.

В частности, будет принято соответствующее постановление правительства о срочных поставках Аграрным фондом 15 тыс. тонн пшеницы второго и третьего классов и 4 тыс. тонн ржи продовольственной второго класса на ОАО «Киевмлын» для последующей переработки и отпуска предприятиям ОАО «Киевхлеб» по ценам, утвержденным приказом Минагрополитики «Об утверждении цен реализации муки» на октябрь этого года.