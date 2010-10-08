Россия запретила ввоз мясной и молочной продукции четырех украинских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской федерации (Россельхознадзор) временно запретила ввоз мясной и молочной продукции четырех украинских предприятий. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Согласно сообщению, в связи с выявлением нарушений российских ветеринарно-санитарных требований и норм в ходе совместной инспекции в сентябре 2010 года Россельхознадзор с 17 октября т.г. вводит временные ограничения на поставку продукции украинских предприятий по производству говядины - ПАО «Тростянецкий мясокомбинат», ООО «Шепетовский мясокомбинат» и ПАО «Ватутинский мясокомбинат».

Кроме того, с 16 октября т.г. вводятся временные ограничения на поставку продукции украинских предприятий по производству молочной продукции, в частности, ОАО «Балтский молококонсервный комбинат детских продуктов».