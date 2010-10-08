«Нибулон» запустил новый элеватор в Полтавской области

ООО СП «Нибулон», один из крупнейших зернотрейдеров, запустило новый элеватор в Полтавской области.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Стоимость объекта составляет свыше 100 млн. грн. Комплекс рассчитан на одновременное хранение 76,8 тыс. тонн зерновых и масличных культур.

Комплекс построен в рамках инвестиционной программы по возрождению рек Днепр и Южный Буг как транспортных судоходных артерий Украины, инвестиции в которую оцениваются в 470 млн. долл. Программа включает введение семнадцати элеваторов, десять из которых – речные терминалы. Согласно планам, до 1 июля 2011 года общий объем элеваторных емкостей будет составлять 2 млн. тонн. В рамках инвестпроекта уже введено в эксплуатацию три элеваторных комплекса и один речной терминал в Полтавской области, по одному речному терминалу - в Черкасской и Запорожской областях.

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

В 2008/2009 маркетинговом году ООО СП "Нибулон" отгрузило на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.