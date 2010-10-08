МинАП: в этом году Украина на 100% обеспечит себя сахаром

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заверяет, что в этом году Украина на 100% обеспечит свои внутренние потребности в сахаре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, правительству удалось стимулировать сельскохозяйственных производителей относительно посева сахарной свеклы.

Министр сказал, что, несмотря на сложные климатические условия, были увеличены объемы посева украинской свеклы вдвое. «И сегодня мы будем иметь 100% на внутренние потребности, и конечно, 200-300 тонн сахара - для экспортного направления», - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК добавил, что сейчас в рамках межправительственных соглашений с Российской Федерацией завершаются переговоры о снятии импортной пошлины с сахара на территории Российской Федерации после того, как Украина подобьет свой баланс по этому продукту.

Справка УНИАН. В 2009 году в Украине урожай сахарной свеклы составил 10 млн. тонн. Производство свекловичного сахара из свеклы урожая 2009 года составило 1,267 млн. тонн. Внутреннее потребление сахара в Украине оценивается в 2 млн. тонн.