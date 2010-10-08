Рабочая группа проверит законность приватизации Корделевского сахзавода

В Винницкой области создана рабочая группа по проверке законности приватизации Корделевского сахарного завода.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник главы Винницкой областной госадминистрации Ирина КРАВЧЕНКО.

По ее словам, губернатор Винницкой области Николай ДЖИГА считает, что процесс приватизации прошел с нарушениями, а поэтому создал специальную комиссию, которая на протяжении 10 дней должна проверить законность управленческих решений, в результате которых предприятие перешло в частные руки.

И.КРАВЧЕНКО отметила, что в состав рабочей комиссии, которую возглавил заместитель председателя облгосадминистрации Василий ЧЕРНЫЙ, вошли представители управления экономики, агропромышленного развития, земельных ресурсов, правоохранительных органов и фонда госимущества.

В случае доказательства фактов нарушения законодательства, областная власть будет инициировать отмену неправомерных соглашений и возвращение предприятия в государственную собственность.

«Это недопустимо, когда такой серьезный объект простаивает, нужен умный инвестор, который вложит средства в модернизацию, создаст рабочие места, таким образом, чтобы работающий завод стал центром стабилизации в Калиновском районе», - отметил Н.ДЖИГА. Он также убежден, что предприятие имеет перспективу.

Н.ДЖИГА допускает, что на заводе имело место преднамеренное доведение до банкротства, и отметил, что «порезать» завод власть и община не дадут.

Справка УНИАН. Корделевский сахарный завод продали более 10 лет назад за 200 тыс. грн. С 2004 года предприятие стало убыточным.