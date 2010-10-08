В Житомирской области озимыми зерновыми засеяно 71 % площадей

В Житомирской области по состоянию на 7 октября т. г. в целом по области под урожай 2011 года посеяно 136,9 тыс. га озимих зерновых культур, что составляет 71 % от прогноза.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что по сравнению с аналогичним прошлогодним показателем их посеяно на 19% или на 22,1 тыс. га больше.

По всех категориях хозяйств области пшеницы посеяно 86 тыс. га (+16,4 тыс. га к прошлогоднему), ржи - 46,2 тыс. га (+ 4,0 тыс. га), ячменя и тритикале - 4,6 тис. га (+1,6 тыс.га ).

Более детально сообщал об этом журналистам в Емильчинском районе председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК.

"В этом году мы на треть больше посеяли озимых, посеем еще до 250 тыс. га яровой пшеницы весной с тем, чтобы у нас врегионе не только был хлеб, а и денежные средства были", - сказал он.

Напомним, что на начало октября прошлого года сельхозпредприятиями Житомирской области озимые зерновые культуры были посеяны на площади 64,2 тыс. га - 36% от прогноза.