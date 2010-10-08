Во Львове проходит праздник сыра и вина

Сегодня во Львове начался фестиваль «Праздник сыра и вина».

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, мероприятие будет проходить 8-10 октября во внутреннем дворике Ратуши (Львовского городского совета).

Посетители праздника услышат рассказы о культуре сыроварения и традициях виноделия во Львове, смогут принять участие в забавах, акциях, послушать концерты, а также отведать качественный сыр и выпить вино.

«Бри, камамбер, рокфор, шабли, бордо – всем этим и многим другим можно будет полакомиться на празднике под ритмы джаза, классической музыки и во время просмотра кино или спектакля о женской жизни «Целлофан». Один из дней фестиваля посвящен 70-летию со дня рождения Джона Леннона, поэтому пройдет под музыку «Битлз», - сообщил УНИАН организатор праздника Андрей СИДОР.

Как информирует Львовский горсовет, сегодня вечером посетители праздника смогут просмотреть спектакль «Целлофан».

Во второй день праздника львовские группы будут играть произведения «Битлз».

10 октября гости праздника смогут посетить кулинарный мастер-класс от ведущей телешоу «Картата потата» Даши МАЛАХОВОЙ.

Кроме того, в рамках фестиваля будет проходить Ярмарка органических продуктов.